Дмитрия Лобанова посадили на восемь лет

31 Март 2020 2020-03-31T13:10:01+03:00

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Бывший глава Энгельсского района Саратовской области Дмитрий Лобанов отправится в колонию строгого режима.

Как сообщает ИА «Взгляд-инфо», судья Наталия Рубанова приговорила его к сроку в восемь лет.

Дмитрий Лобанов признан виновным в получении особо крупной взятки. Речь идет о случае со строительством таунхаусов на улице Пристанская. Суд пришел к выводу, что Лобанов через своего заместителя Олега Васина сделал застройщику предложение построить еще одну очередь коттеджей, а взамен один подарить его дочери.

Кроме срока в колонии, Лобанов лишен права на пять лет занимать должности в органах власти. Также он должен заплатить штраф в сумме 19 млн рублей.

Напомним, что накануне судья оправдала Дмитрия Лобанова по одному из эпизодов.

ИСТОЧНИК KP.RU