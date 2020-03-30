Дмитрия Лобанова оправдали по обвинению в получении взятки
В Энгельсском районном суде сегодня, 30 марта, было рассмотрено уголовное дело в отношении Дмитрия Лобанова.
Как сообщает ИА «Взгляд-инфо», бывшего главу района обвиняют в получении взяток в особо крупном размере.
Заседание под председательством судьи Натальи Рубановой прошло без присутствия прессы из-за ограничительных мер по коронавирусу.
Судья вынесла оправдательное решение по эпизоду получения денег от бизнесмена Бориса Ланина через Армена Джуликяна. Якобы за помощь в приобретении в собственность участка муниципальной земли.
По этому эпизоду судья вынесла оправдательный приговор. У Дмитрия Лобанова есть право на реабилитацию.
Предполагается, что решение по второму эпизоду будет оглашено завтра.
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