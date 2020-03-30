Дмитрия Лобанова оправдали по обвинению в получении взятки

30 Март 2020 2020-03-30T17:46:42+03:00

Дело еще не закрыто, будет рассмотрен очередной эпизод

Изменить размер текста: A A

В Энгельсском районном суде сегодня, 30 марта, было рассмотрено уголовное дело в отношении Дмитрия Лобанова.

Как сообщает ИА «Взгляд-инфо», бывшего главу района обвиняют в получении взяток в особо крупном размере.

Заседание под председательством судьи Натальи Рубановой прошло без присутствия прессы из-за ограничительных мер по коронавирусу.

Судья вынесла оправдательное решение по эпизоду получения денег от бизнесмена Бориса Ланина через Армена Джуликяна. Якобы за помощь в приобретении в собственность участка муниципальной земли.

По этому эпизоду судья вынесла оправдательный приговор. У Дмитрия Лобанова есть право на реабилитацию.

Предполагается, что решение по второму эпизоду будет оглашено завтра.

ИСТОЧНИК KP.RU