Коронавирус в Саратове: жителей просят жаловаться на дорогие маски в приемную Володина

29 Март 2020 2020-03-29T17:37:37+03:00

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Сегодня, 29 марта, в паблике сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина в соцсети Instagram volodin.saratov появилась информация о возмущении жителей насчет цены на медицинские маски. Граждане написали, что одна штука стоит 40 рублей.

Напомним, вчера в регион прибыла партия средств индивидуальной защиты, 130 тыс. штук. Граждан попросили сообщить о завышенных ценах, эту информацию передадут в общественную приемную Вячеслава Володина в Саратове, также будет направлен запрос в УФАС региона для проверки.

В комментариях под записью горожане рассказали о торговых точках на 2-й Прокатной, Гвардейской, Большой Садовой, Чернышевского, 2-й Садовой улицах, на 1-й и 3-й Дачной, в Солнечном и Юбилейном.

ИСТОЧНИК KP.RU