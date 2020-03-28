2020-03-28T18:17:12+03:00
Общество

Коронавирус в Саратове: Биатлонистка Халиуллина заявила, что ее анализ отрицацельный

Спортсменка заявила о прекрасном самочувствии
Дарья Вострикова
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Сегодня, 28 марта, чемпионка мира по биатлону среди юниоров Анастасия Халиуллина написала в своем аккаунте в соцсети Instagram о том, что она не больна коронавирусом.

- Из-за безалаберности врача меня забрали в больницу по подозрению. Но анализы пришли отрицательные! Будем ждать второй результат, а пока прошу вас не переживать. Я в полном порядке и чувствую себя прекрасно, – сказала спортсменка.

Ранее в СМИ публиковали информацию о том, что Анастасия выполнила все необходимые рекомендации для тех, кто вернулся из-за границы по приезду с соревнований из Австрии. Она сдавала тест на коронавирус, результаты которого оказались сомнительными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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