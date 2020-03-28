В Союзе биатлонистов не подтвердили заражение Халиуллиной коронавирусом

28 Март 2020 2020-03-28T14:20:19+03:00

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Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев сообщил, что первый тест на коронавирус у чемпионки мира по биатлону среди юниоров из Саратова Анастасии Халиуллиной не показал наличие инфекции.

Об этом пишет информационное агентство «Интерфакс».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что спортсменка после возвращения с соревнований из Австрии выполнила все положенные рекомендации для тех, кто приехал из-за рубежа, а также сдала тест на коронавирус, результаты которого оказались сомнительными.

Мать Анастасии, Екатерина Халиуллина, недоступна по телефону.

Напомним, вчера, 27 марта, оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Саратовской области сообщил о втором заболевшем женского пола. Она вернулась 17 марта из Австрии и Германии, сообщила как положено об этом медикам, отправилась на карантин.

Через непродолжительное время девушка почувствовала симптомы заболевания и вызвала врачей. Тест на коронавирус оказался положительным, поэтому ее госпитализировали.

Ближайшее окружение пациентки находится под наблюдением врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU