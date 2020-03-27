В Саратовской области нарушают Указ Президента и препятствуют работе СМИ
Саратовские СМИ оказались под ударом из-за составленного властями перечня необходимых товаров.
Сейчас по области закрывают киоски по продаже газет и печатной продукции, расположенные, в том числе, в рынках и торговых центрах. Якобы периодические издания не являются товаром первой необходимости, так как не были внесены в соответствующий перечень — приложение к Постановлению №208-П от 26 марта 2020 года.
Приложение к постановлению правительства
Напомним, это постановление предусматривает введение ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
При этом ранее Президент России Владимир Путин издал Указ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней». В нем работа средств массовой информации оговорена отдельно.
- Организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, определить численность работников, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля функционирование этих организаций, — говорится в документе.
Важность оперативного и достоверного информирования граждан со стороны СМИ неоднократно подчеркивалась на всех уровнях — в том числе, губернатором области Валерием Радаевым и председателем правительства Александром Стрелюхиным.
Таким образом, в Саратовской области создаются препятствия работе СМИ и тем самым нарушается Указ главы государства.
Текст указа Президента
ИСТОЧНИК KP.RU