2020-03-27T15:19:52+03:00
Общество

В Саратовской области нарушают Указ Президента и препятствуют работе СМИ

Жители области могут остаться без газет
Екатерина Семенова
Поделиться:
Распространение газет в Саратовской области под угрозой запретаРаспространение газет в Саратовской области под угрозой запретаФото: Екатерина Семенова
Изменить размер текста:

Саратовские СМИ оказались под ударом из-за составленного властями перечня необходимых товаров.

Сейчас по области закрывают киоски по продаже газет и печатной продукции, расположенные, в том числе, в рынках и торговых центрах. Якобы периодические издания не являются товаром первой необходимости, так как не были внесены в соответствующий перечень — приложение к Постановлению №208-П от 26 марта 2020 года.

Приложение к постановлению правительства

Приложение к постановлению правительства

Напомним, это постановление предусматривает введение ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

При этом ранее Президент России Владимир Путин издал Указ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней». В нем работа средств массовой информации оговорена отдельно.

- Организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, определить численность работников, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля функционирование этих организаций, — говорится в документе.

Важность оперативного и достоверного информирования граждан со стороны СМИ неоднократно подчеркивалась на всех уровнях — в том числе, губернатором области Валерием Радаевым и председателем правительства Александром Стрелюхиным.

Таким образом, в Саратовской области создаются препятствия работе СМИ и тем самым нарушается Указ главы государства.

Текст указа Президента

Текст указа Президента

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратовской области запрещено бронировать места в гостиницах
В Саратове на маршруте №11 работает система ГЛОНАСС
МегаФон поделится собственной экспертизой на маркетплейсе «МегаФон Образование»
Опубликован режим работы отделений Сбербанка в Саратовской области в выходную неделю
Панков: Хочу уберечь Энгельс от негативных последствий
ГУВД Саратова: информация о рейдах по школам и ТЦ – фейк
Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» сезона 2019/2020: 49 студентов Саратовской области стали дипломантами
Перенос ЕГЭ 2020 в Саратове из-за коронавируса: когда пройдут экзамены для выпускников
В Саратовской области нарушают Указ Президента и препятствуют работе СМИ
Саратовские предприятия получат поддержку от государства и области на время коронавируса
В Балашове пьяный парень до смерти забил младенца из-за плача
Депутат Андрей Воробьев помог жителям Энгельса добиться перерасчета за тепло
Оцепление здания у правительства Саратовской области: Поступило сообщение о заложенной бомбе
В Саратовских турфирмах доходит до рукоприкладства: Клиенты требуют вернуть деньги за туры
«Ростелеком» и «ЛитРес» открывают бесплатный доступ к 150 000 электронных книг
Замминистра здравоохранения Саратовской области: Следующая неделя не каникулы, а карантин
Жительница Саратова сделала маску из пластиковой бутылки
В частном доме на Рахова мужчина нашел труп соседа
Бывшему саратовскому адвокату заменили условный срок реальным