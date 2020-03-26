Спасать производство холодильников «Саратов» будет завод «Дон»

26 Март 2020 2020-03-26T20:22:22+03:00

Гости из Тулы уже обсудили ситуацию с руководством «СЭПО» и с председателем правительства области

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Совместное производство холодильников обсудили сегодня учредители завода «Дон» (Тульская область) с руководством «СЭПО-ЗЭМ» в Саратове.

Диалог начался по инициативе правительства Саратовской области.

Дмитрий Юдин (завод «Дон») с главой «СЭПО-ЗЭМ» Евгением Резником на территории саратовского предприятия обговорили возможности совместного производства холодильников «Саратов».

Как сообщил председатель правительства региона Александр Стрелюхин в своем Инстаграм, речь шла о снижения себестоимости продукции, модернизации выпускаемых моделей холодильников и морозильников, совершенствование технологического процесса и использование более современных материалов и комплектующих.

Дмитрий Юдин после этого на отдельной встрече в правительстве обозначил предварительные итоги переговоров и пути сотрудничества.

Стрелюхин со стороны правительства пообещал максимальное содействие и всестороннюю поддержка для возобновления производства холодильников «Саратов».

Одновременно с этим на площади перед ДК "Россия" сегодня прошел митинг, где работники завода потребовали сохранения производства и рабочих мест.

Напомним, накануне в цеха СЭПО не пустили спикера ГД РФ Володина, котрый приехал обсудить проблемы производства холодильников и сокращение персонала.

ИСТОЧНИК KP.RU