Радаев обвинил руководство СЭПО в отсутствии эффективных решений для сохранения производства холодильников «Саратов»

3 Март 2020 2020-03-03T16:40:53+03:00

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В рамках заседания актива области 3 марта губернатор Валерий Радаев раскритиковал руководителя завода СЭПО, который принял решение о заморозке производства холодильников «Саратов».

Это событие, о котором стало известно во второй половине февраля, вызвало большой резонанс в обществе. Именно на это сделал упор губернатор.

- Это наш бренд. Потерять его — все равно что вычеркнуть целый пласт истории региональной промышленности. Печально, что собственник этим не озабочен, хоть и коренной саратовец. Иначе принял бы эффективные управленческие решения: обновил модельный ряд, технологии, в итоге сохранил конкурентоспособность и позиции на рынке, — заявил Радаев, намекая на руководителя ООО «СЭПО-ЗЭМ» Евгения Резника.

Напомним, сегодня, 3 марта, на обсуждении ситуации на площадке областной думы Резник четко дал понять, что линии производства холодильников закрываются, чтобы сохранить в безубыточном положении основное производство — продукцию оборонного назначения.

Евгений РезникФото: Дарья Вострикова

По его словам, в 2017 году убыточность производства холодильников составила — 26,6%, в 2019 — 34,3%. Но в 2019 году на 37% уменьшился и гособоронзаказ. 18 февраля 2020 года принято решение — консервация производства холодильников с выводом работников, порядка 800 человек.

Радаев заметил, что это решение принято в погоне за краткосрочной выгодой.

- Еще раз подчеркну: когда речь идет о частной собственности, ответственность за предприятие всецело и полностью ложится на руководителя. И ответственность эта — перед областью, городом, сотнями работников. … Владелец не имеет права заботиться лишь о краткосрочной выгоде, пренебрегая грамотной стратегией и задачей сохранения целостности регионального промышленного сегмента, — подчеркнул губернатор, выступая на активе.

Валерий Радаев заметил, что продолжать разговоры уже бессмысленно. Он потребовал от чиновников привлечь на производство новых инвесторов.

- Продолжать переговоры — бесполезно, пора действовать в практической плоскости. Подобно тому, как мы занимаемся площадкой «Тролзы», — заявил Радаев.

Напомним, коллектив троллейбусного завода «Тролза» удалось сохранить благодаря привлечению нового инвестора — «ПК Транспортные системы». Переговоры с ними инициировал спикер ГД Вячеслав Володин.

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ИСТОЧНИК KP.RU