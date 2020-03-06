На СЭПО могут начать выпускать медицинские холодильники
Сегодня, 6 марта, под председательством вице-губернатора правительства области Александра Стрелюхина состоялось совещание по вопросу возобновления производства легендарных холодильников «Саратов» на ООО «СЭПО-ЗЭМ».
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики, в совещании приняли участие зампред регионального правительства Василий Разделкин, профильный министр Андрей Архипов, генеральный директор ООО «СЭПО-ЗЭМ» Евгений Резник, представители профсоюзной организации предприятия, потенциальные производственные партнеры, а также представители торговых сетей, реализующих бытовую технику.
В ходе рабочей встречи стороны рассмотрели различные варианты возобновления производства холодильников «Саратов»: как силами собственника, так и посредством передачи производственных цехов СЭПО в аренду потенциальному производственному партнеру.
Стороны обсудили вопросы изменения дизайна и технических характеристик существующих моделей холодильников, а также расширения линейки выпускаемой продукции. В частности, для загрузки производственных мощностей рассматривается вариант выпуска медицинского холодильного оборудования под брендом «Саратов».
Следующее совещание по вопросу возобновления производства холодильников на ООО «СЭПО-ЗЭМ» состоится в середине марта. За это время потенциальные партнеры проведут анализ затрат на производство холодильников и морозильников, в том числе при выделении данного производства в самостоятельную хозяйствующую единицу, а также предложат варианты оптимизации затрат и определят ориентировочную цену готового изделия.
Кроме того, будут разработаны и представлены к рассмотрению предложения по штатной численности, структуре и форме управления производством холодильников с учетом максимального сохранения имеющегося кадрового потенциала.
Представители торговых сетей, в свою очередь, на следующей встрече представят предложения по количеству и форме оплаты холодильной и морозильной техники
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ИСТОЧНИК KP.RU