2020-03-26T14:15:55+03:00
Общество

Дмитрий Анпилогов: Ни одни турист через местных операторов не покинул Саратовскую область

Косвенно подтвердилась информация, что не смотря на коронавирус, из Саратовской области до последних дней продолжали улетать туристы заграницу
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Дмитрий Анпилогов, руководитель туркомпании «Лагуна тур» и президент гильдии туризма при Торгово-промышленной палате Саратовской области заявил на встрече 23 марта в исполкоме ЕР , что ни одни турист через местные ктуркомпании не улетел заграницу, где полыхает пандемия коронавируса.

- Мы сейчас не работаем. Занимаемся только решением вопросов с отмененными турами. 800 человек, клиенты, пришли с притензиями, это только наши, это споров на 35 млн рублей. Мы проплатили их контрагентам, гостиницам, авиакомпаниям. Сейчас люди возвращают деньги. Мы занимаем около 10 % рынка в области, вот подсчитайте, каков объем проблем в туротрасли, - пояснил Анпилогов.

Депутат Панков, который проводил в исполкоме ЕР встречу с малым бизнесом, поинтересовался у него, почему до сих пор люди улетают заграницу на отдых и возвращаясь привозят коронавирус.

Анпилогов сообщил, что через туроператоров региона ни один организованный турист из Саратовской области не уехал.

- С какого дня? - уточнил Панков.

- С сегодняшнего, 26 марта, - признался Анпилогов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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