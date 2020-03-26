Дмитрий Анпилогов: Ни одни турист через местных операторов не покинул Саратовскую область
Дмитрий Анпилогов, руководитель туркомпании «Лагуна тур» и президент гильдии туризма при Торгово-промышленной палате Саратовской области заявил на встрече 23 марта в исполкоме ЕР , что ни одни турист через местные ктуркомпании не улетел заграницу, где полыхает пандемия коронавируса.
- Мы сейчас не работаем. Занимаемся только решением вопросов с отмененными турами. 800 человек, клиенты, пришли с притензиями, это только наши, это споров на 35 млн рублей. Мы проплатили их контрагентам, гостиницам, авиакомпаниям. Сейчас люди возвращают деньги. Мы занимаем около 10 % рынка в области, вот подсчитайте, каков объем проблем в туротрасли, - пояснил Анпилогов.
Депутат Панков, который проводил в исполкоме ЕР встречу с малым бизнесом, поинтересовался у него, почему до сих пор люди улетают заграницу на отдых и возвращаясь привозят коронавирус.
Анпилогов сообщил, что через туроператоров региона ни один организованный турист из Саратовской области не уехал.
- С какого дня? - уточнил Панков.
- С сегодняшнего, 26 марта, - признался Анпилогов.
ИСТОЧНИК KP.RU