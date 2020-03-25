2020-03-25T15:28:37+03:00
Общество

Жители Энгельса поблагодарили «Комсомольскую правду» за освещение проблемы с водой

Покровчанке пришел ответ на коллективную жалобу
Ольга Симонова
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Жители Энгельса жалуются на желтую водуЖители Энгельса жалуются на желтую воду
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Жители Энгельса поблагодарили «Комсомольскую правду» — Саратов» за публикации по теме воды ржавого цвета.

- Большое спасибо! Мы без вас бы с места всю эту ситуацию вообще не сдвинули бы.... А так хоть какие-то подвижки, — написала одна из покровчанок.

Она рассказала, что ей пришел ответ на коллективную жалобу спикеру ГД Вячеславу Володину и губернатору Валерию Радаеву за подписью зампреда регионального правительства Романа Бусаргина.

В письме сообщается, что, по данным администрации Энгельсского муниципального района, цветность воды повысилась из-за несвойственного для февраля половодья на Волгоградском водохранилище, которое является источником водоснабжения.

Как отмечают чиновники, с помощью допобработки, в том числе хлором, удалось на выходе снизить цветность воды до 20 градусов по хромокобальтовой шкале, что соответствует требованиям СанПиН.

Также в документе говорится, что МУП «Энгельс-Водоканал» дополнительно промывает квартальные сети водоснабжения.

Ответ заместителя председателя правительства Саратовской области Романа Бусаргина на коллективную жалобу

Ответ заместителя председателя правительства Саратовской области Романа Бусаргина на коллективную жалобу

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ИСТОЧНИК KP.RU

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