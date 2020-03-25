Жители Энгельса поблагодарили «Комсомольскую правду» за освещение проблемы с водой

25 Март 2020 2020-03-25T15:28:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Энгельса поблагодарили «Комсомольскую правду» — Саратов» за публикации по теме воды ржавого цвета.

- Большое спасибо! Мы без вас бы с места всю эту ситуацию вообще не сдвинули бы.... А так хоть какие-то подвижки, — написала одна из покровчанок.

Она рассказала, что ей пришел ответ на коллективную жалобу спикеру ГД Вячеславу Володину и губернатору Валерию Радаеву за подписью зампреда регионального правительства Романа Бусаргина.

В письме сообщается, что, по данным администрации Энгельсского муниципального района, цветность воды повысилась из-за несвойственного для февраля половодья на Волгоградском водохранилище, которое является источником водоснабжения.

Как отмечают чиновники, с помощью допобработки, в том числе хлором, удалось на выходе снизить цветность воды до 20 градусов по хромокобальтовой шкале, что соответствует требованиям СанПиН.

Также в документе говорится, что МУП «Энгельс-Водоканал» дополнительно промывает квартальные сети водоснабжения.

Ответ заместителя председателя правительства Саратовской области Романа Бусаргина на коллективную жалобу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ржавая и пенится: Жители Энгельса продолжают сообщать о плохой воде

Горожане не согласны с мнением Роспотребнадзора, что вода очистилась [фото]

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями

ИСТОЧНИК KP.RU