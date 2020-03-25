Жители Энгельса поблагодарили «Комсомольскую правду» за освещение проблемы с водой
Жители Энгельса поблагодарили «Комсомольскую правду» — Саратов» за публикации по теме воды ржавого цвета.
- Большое спасибо! Мы без вас бы с места всю эту ситуацию вообще не сдвинули бы.... А так хоть какие-то подвижки, — написала одна из покровчанок.
Она рассказала, что ей пришел ответ на коллективную жалобу спикеру ГД Вячеславу Володину и губернатору Валерию Радаеву за подписью зампреда регионального правительства Романа Бусаргина.
В письме сообщается, что, по данным администрации Энгельсского муниципального района, цветность воды повысилась из-за несвойственного для февраля половодья на Волгоградском водохранилище, которое является источником водоснабжения.
Как отмечают чиновники, с помощью допобработки, в том числе хлором, удалось на выходе снизить цветность воды до 20 градусов по хромокобальтовой шкале, что соответствует требованиям СанПиН.
Также в документе говорится, что МУП «Энгельс-Водоканал» дополнительно промывает квартальные сети водоснабжения.
Ответ заместителя председателя правительства Саратовской области Романа Бусаргина на коллективную жалобу
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ИСТОЧНИК KP.RU