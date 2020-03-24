Хроники коронавируса: в Саратовской области отменены туристические фестивали
В Саратовской области до 12 апреля отменяются все туристические фестивали и праздники.
Об этом председатель комитета по туризму Виктория Бородянская рассказала на своей странице в Instagram.
- Официально сообщаю, что по 12 апреля 2020 года включительно (!) реализация событийного календаря Саратовской области приостановлена. Мероприятия, включенные в календарь в указанный период, не состоятся! — отметила Бородянская.
Напомним, ранее губернатор Валерий Радаев заявил корреспонденту «КП-Саратов», что планируется вводить ограничения на массовые и культурные мероприятия. В частности, Роскосмос также официально отменил широкое празднование Дня космонавтики.
В Саратовской области на минувшей неделе был дан старт работам в Парке покорителей космоса, где к 12 апреля обещали показать первые результаты.
ИСТОЧНИК KP.RU