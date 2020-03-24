2020-03-24T09:10:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Хроники коронавируса: в Саратовской области отменены туристические фестивали

Ограничения введены минимум до 12 апреля
Екатерина Семенова
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Виктория БородянскаяВиктория БородянскаяФото: Екатерина Семенова
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В Саратовской области до 12 апреля отменяются все туристические фестивали и праздники.

Об этом председатель комитета по туризму Виктория Бородянская рассказала на своей странице в Instagram.

- Официально сообщаю, что по 12 апреля 2020 года включительно (!) реализация событийного календаря Саратовской области приостановлена. Мероприятия, включенные в календарь в указанный период, не состоятся! — отметила Бородянская.

Напомним, ранее губернатор Валерий Радаев заявил корреспонденту «КП-Саратов», что планируется вводить ограничения на массовые и культурные мероприятия. В частности, Роскосмос также официально отменил широкое празднование Дня космонавтики.

В Саратовской области на минувшей неделе был дан старт работам в Парке покорителей космоса, где к 12 апреля обещали показать первые результаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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