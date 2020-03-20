Владимиру Путину понравился проект Парка покорителей космоса под Саратовом

20 Март 2020 2020-03-20T13:03:13+03:00

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин посетил место будущего Парка покорителей космоса, строительство которого начнется уже в апреле.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», была проведена небольшая презентация по началу работ, а также представлен график всех этапов, рассчитанный на три года.

Володин осмотрел проект будущего Парка покорителей космосаФото: Александр Уриевский

Проект парка предусматривает не только строительные работы, но и создание специального образовательного портала, посвященного космосу, куда смогут заходить жители из любой точки мира. Образовательная часть будет посвящена как первому полету Юрия Гагарина, так и в целом освоению космоса. При этом решено отойти от какой-либо пропаганды и дать каноническую историю событий.

- Здесь люди будут соприкасаться с историей первого космонавта и историей освоения космоса, будет много визуализации, — отметил Володин.

Он отметил, что подробности проекта пока не раскрываются, многое станет известно 12 апреля.

- Я показывал проект парка президенту Владимиру Путину, он нас поддержал, — рассказал Вячеслав Володин.

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ИСТОЧНИК KP.RU