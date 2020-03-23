Заболеваемость мышиной лихорадкой в Саратовской области превышает прошлогоднюю в 2,8 раза

23 Март 2020 2020-03-23T21:22:02+03:00

На совещании в правительстве озвучили рост заболеваемости по мышиной лихорадке

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В Саратовской области с начала года зарегистрировано 113 случае заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Об этом доложил зампред Сергей Наумов в ходе совещания, которое состоялось при губернаторе Валерии Радаеве сегодня вечером, 23 марта зампред Сергей Наумов.

По данным регионального Роспотребнадзора, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост заболеваемости мышиной лихорадкой в 2,8 раза.

- Тенденция по геморрагической лихорадки негативная. Необходимо усиление работы. Привлекайте институт «Микроб». Скоро начнется дачный сезон, информируйте жителей о средствах защиты, - поручил Радаев.

Завершен первый этап дезинфекции территорий, с наступлением тепла планируется проведение второго этапа.

Напомним, в 2019 году всплеск заболеваемости ГЛПС достиг почти двух тысяч человек, двое заразившихся скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU