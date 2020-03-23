Заболеваемость мышиной лихорадкой в Саратовской области превышает прошлогоднюю в 2,8 раза
В Саратовской области с начала года зарегистрировано 113 случае заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Об этом доложил зампред Сергей Наумов в ходе совещания, которое состоялось при губернаторе Валерии Радаеве сегодня вечером, 23 марта зампред Сергей Наумов.
По данным регионального Роспотребнадзора, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост заболеваемости мышиной лихорадкой в 2,8 раза.
- Тенденция по геморрагической лихорадки негативная. Необходимо усиление работы. Привлекайте институт «Микроб». Скоро начнется дачный сезон, информируйте жителей о средствах защиты, - поручил Радаев.
Завершен первый этап дезинфекции территорий, с наступлением тепла планируется проведение второго этапа.
Напомним, в 2019 году всплеск заболеваемости ГЛПС достиг почти двух тысяч человек, двое заразившихся скончались.
ИСТОЧНИК KP.RU