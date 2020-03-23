2020-03-23T14:19:40+03:00
Происшествия

Спасатели помогли застрявшему на трассе под Хвалынском водителю с диабетом

После этого он снова вернулся в свой грузовик
Екатерина Семенова
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Отряд тяжелой техники чистит трассы в Саратовской области. Фото Саратовской областной службы спасенияОтряд тяжелой техники чистит трассы в Саратовской области. Фото Саратовской областной службы спасения
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На дорогах Саратовской области сегодня, 23 марта, работает отряд тяжелой дорожной техники, который борется с заносами.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, также водителям помогают выбраться из заторов, обогревают.

В Хвалынском районе застряла фура с водителем-диабетиком. Несмотря на то, что мужчине требовалась помощь, он не соглашался оставить машину. Тогда спасатели после необходимых медпроцедур доставили его обратно к грузовику.

- Работа идет по полной — отметили в облспасе.

Напомним, из-за сильного снегопада ряд трасс в Саратовской области оказался закрыт. Это дороги в Хвалынском и Балашовском районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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