Спасатели помогли застрявшему на трассе под Хвалынском водителю с диабетом
На дорогах Саратовской области сегодня, 23 марта, работает отряд тяжелой дорожной техники, который борется с заносами.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, также водителям помогают выбраться из заторов, обогревают.
В Хвалынском районе застряла фура с водителем-диабетиком. Несмотря на то, что мужчине требовалась помощь, он не соглашался оставить машину. Тогда спасатели после необходимых медпроцедур доставили его обратно к грузовику.
- Работа идет по полной — отметили в облспасе.
Напомним, из-за сильного снегопада ряд трасс в Саратовской области оказался закрыт. Это дороги в Хвалынском и Балашовском районах.
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ИСТОЧНИК KP.RU