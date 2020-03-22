Госавтоинспекция Саратовской области призвала водителей к осторожности на дорогах

22 Март 2020 2020-03-22T12:23:46+03:00

Лучше воздержаться от поездок на летней резине

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Госавтоинспекция Саратовской области призвала водителей быть внимательными и осторожными, в связи с погодными условиями.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД региона, нужно заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, исключить резкие маневры и выезд на встречную полосу.

Тем гражданам, которые уже успели сменить на своем транспорте зимнюю резину на летнюю, стоит воздержаться от поездок, особенно за пределы населенных пунктов.

Пешеходам стоит пересекать дорогу только удостоверившись, что их действительно пропускают.

Нужно помнить, что внезапно появившегося человека водителю трудно заметить, особенно в темное время суток, если на его одежде нет световозвращающих элементов.

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ИСТОЧНИК KP.RU