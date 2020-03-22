В Саратовской области усилится ветер до 20 м/с и пойдет ливень со снегом
Температура опустится до -2 градусов
Изменить размер текста:
В Саратовской области сегодня, 22 марта, ожидается дождь и снег, местами осадки будут сильными.
- Прогнозируется туман и метель с видимостью 500–1000 метров, налипание снега, гололедица, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.
Это еще не весь список метеорологических явлений завтра днем. В область также придет порывистый ветер, который подует со скоростью до 15–20 м/с.
Температура опустится днем до -2…+3 градусов, на юге региона местами повысится до +8.
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями
ИСТОЧНИК KP.RU