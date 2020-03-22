В Саратовской области усилится ветер до 20 м/с и пойдет ливень со снегом

22 Март 2020 2020-03-22T07:47:15+03:00

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В Саратовской области сегодня, 22 марта, ожидается дождь и снег, местами осадки будут сильными.

- Прогнозируется туман и метель с видимостью 500–1000 метров, налипание снега, гололедица, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Это еще не весь список метеорологических явлений завтра днем. В область также придет порывистый ветер, который подует со скоростью до 15–20 м/с.

Температура опустится днем до -2…+3 градусов, на юге региона местами повысится до +8.

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ИСТОЧНИК KP.RU