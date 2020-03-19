Коронавирус в Саратовской области: Подробности о заразившейся

19 Март 2020 2020-03-19T20:44:56+03:00

Женщина сама не обратилась за помощью

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Сегодня, 19 марта, на заседание оперативного штаба в правительстве Саратовской области руководитель Роспотребнадзора Ольга Кожанова доложила о ситуации с коронавирусом в регионе.

Она рассказала, что сегодня получен положительный результат — первый случай в Саратовской области. Всего обследовано уже больше 400 человек.

- Мы на сайте разместили информацию о поведении по прибытии из-за рубежа граждан. Разослали это по территории. Обсуждали вопрос с министерством образования по группам детей, которые должны были выехать на весенние каникулы за пределы Саратовской области и РФ. Отработали — выезд отклонен, — уточнила министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина.

Она рассказала, что на сегодня в медицинской организации в Саратове есть пациентка с коронавирусом.

- Легкое течение болезни, состояние удовлетворительное, нормальная температура. Ей назначена противовирусная терапия, консультация, наблюдение у нее, она в боксированной палате, медработники в защитных костюмах там работают. Более чем 80% случаев заболевания — легкое течение, надеемся так и будет в большинстве случаев, — рассказала Мазина.

Есть запас лекарств на месяц лечения, костюмы для медицинского персонала.

- Мы готовы к оказанию помощи. Ситуация сложная, и это признаем. Круглосуточно находимся в движении. Количество людей, что выезжало за рубеж — большое. Списки миграционной службы ГУ МВД области отработали, основная часть — это практически 3 тыс. человек — те, что из Казахстана, границы с Озинками. Отработали практически 1,6 тыс. человек, 819 — под наблюдением, клинических проявлений нет, 560 человек не проживают на территории прописки, по адресу отсутствуют. Списки отрабатываются, с Ольгой Кожановой (Роспотребнадзор области) — на постоянной связи. Выявленный случай коронавируса — семья попала непосредственно на обследование. Они не обратились сами, их выявили, — уточнила Наталья Мазина.

После ее выступления всех представителей СМИ удалили из зала заседаний, совещание продолжается в закрытом режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU