Володин о коронавирусе: Многое зависит от лично от каждого из нас

19 Март 2020 2020-03-19T17:33:53+03:00

Спикер предложил информировать население о том, где больше всего приезжих из-за границы

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Сегодня, 19 марта, председатель Госдумы Вячаслав Володин прокомментирлвал первый случай коронавируса в Саратовской области, где он находится с рабочим визитом.

- Много зависит от нас, от самоорганизации каждого. Женщина приехала из Италии, у нее предписание пройти карантин. Хочется подчеркнуть - в ваших руках многое сосредоточено, что можно направить против распространения коронавируса. Его привезли с других стран, не проходишь карантин - понятно, чем оборачивается. Не только для тебя, а для того, кто рядом. А если он пожилой? Давайте относится по другому к тем, кто с нами рядом, - сказал Володин.

Он обратился к губернатору Радаеву с вопросом - в каких районах города и области больше людей, кто приехал недавно из-за рубежа?

- За сутки будем иметь данные кто приехал из загранкомандировки, - сказал Валерий Радаев.

Вячеслав Володин предложил - надо доводить такие вопросы до жителей. Губернатор отметил, что люди надеются порой на "авось". Задача стоит - идентифицировать, кто вернулся из зарубежной командировки.

Вячеслав Володин отметил - инфекция передается воздушно-капельным путем, в первую очередь важна гигиена. Касаемо обеспечения масками и многим другим - надо заниматься, отметил спикер ГД.

ИСТОЧНИК KP.RU