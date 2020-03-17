Директор «Энгельсского завода электротранспорта»: Нам не нужно столько работников, как было на «Тролзе»

17 Март 2020 2020-03-17T14:42:54+03:00

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В 2019 году, перед тем, как энгельсский производитель троллейбусов «Тролза» фактически прекратил существование как производство, здесь работало около 800 человек. Сегодня на «Энгельсском заводе электротранспорта» ООО «ПК Транспортные системы» трудится 230 человек.

Планируется ли трудоустроить на новом предприятии оставшуюся, большую часть уволенных специалистов? На этот вопрос корреспонденту «КП-Саратов» ответил директор Энгельсском заводе электротранспорта Сергей Ключарев.

- Когда я пришел работать на «Энгельсский троллейбусный завод» в 1982 году, здесь было 4,5 тыс. сотрудников. Сегодня наши машины и сам подход к производству — они несколько другие. Предполагается, что будет применяться другое оборудование и производительность труда будет выше, и оснастка другая. Поэтому такое количество персонала, вероятно, и не нужно. Нам не нужно столько вспомогательного персонала — мы являемся обособленным подразделением. Нам не нужна большая бухгалтерия, отдел кадров в 15 человек, потому что это все у нас в Москве компьютеризировано, мы в режиме онлайн работаем.

«Тролза» занимала площадь более 40 гектаров, нам такая территория не нужна, достаточно вот этой части главного корпуса, чтобы выпускать продукцию. Отсюда тоже изменение количества персонала.

Другое дело, что нужно брать новые заказы, площадку насыщать продукцией. Мы все мечтаем, что здесь будет производство кузовов трамваев. Когда это случится, то количество сотрудников тоже возрастет, т. е. все под задачи. Без них держать просто так персонал никто не будет, — пояснил Сергей Ключарев.

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ИСТОЧНИК KP.RU