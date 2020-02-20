2020-02-20T14:14:39+03:00
Общество

В Энгельсе проходит крупное совещание по развитию общественного электротранспорта

Депутат ГД Евгений Москвичев уверен, что города-миллионники будут покупать троллейбус «Адмирал»
Дарья Вострикова
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Энгельс Саратовской области сегодня, 20 февраля, стал площадкой для межрегионального обсуждения развития электротранспорта.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», совещание проходит на базе завода «Тролза», где сейчас работает ОАО «ПК «Транспортные системы».

Участие в совещании принимают главы городов из Самарской, Калужской, Ростовской областей, Республики Чувашия, депутаты Госдумы, члены правительства России.

Перед началом совещания был презентован новый троллейбус «Адмирал» ПКТС. Евгений Москвичев, депутат ГД, председатель комитета по транспорту и строительству выразил уверенность, что пассажиры будут стоять в очереди, чтобы попасть в новый троллейбус. По его мнению, города-миллионники с удовольствием будут закупать такой транспорт.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев выразил благодарность председателю Госдумы Вячеславу Володину, который держал на контроле ситуацию и помогал реализовать инвестпроект.

ИСТОЧНИК KP.RU

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