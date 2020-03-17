2020-03-17T14:12:26+03:00
Общество

Валерий Радаев пообещал купить новые троллейбусы для Саратова

Он высоко оценил машины, которые производит ООО «ПК Транспортные системы» [видео]
Екатерина Семенова
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Валерию Радаеву понравились новые троллейбусы, которые выпускают в ЭнгельсеВалерию Радаеву понравились новые троллейбусы, которые выпускают в ЭнгельсеФото: Александр Уриевский
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев пообещал купить для Саратова новые троллейбусы.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», об этом он заявил во время визита на Энгельсский завод электротранспорта ООО «ПК Транспортные системы».

По словам главы региона, машины, которые выпускает предприятие, очень хорошие. Во время осмотра он заявил, что «для Саратова купим обязательно». Переговоры должны начаться, когда завод изготовит крупную партию — 87 машин. Они отправятся в Санкт-Петербург.

- Давайте вы штук десять просто нам подарите, — пошутил Валерий Радаев.

Напомним, в конце года Саратов уже купил семь новых троллейбусов, произведенных еще «Тролзой».

Валерий Радаев о новых троллейбусах для Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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