Валерий Радаев пообещал купить новые троллейбусы для Саратова

17 Март 2020 2020-03-17T14:12:26+03:00

Валерию Радаеву понравились новые троллейбусы, которые выпускают в Энгельсе Фото: Александр Уриевский

Он высоко оценил машины, которые производит ООО «ПК Транспортные системы» [видео]

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев пообещал купить для Саратова новые троллейбусы.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», об этом он заявил во время визита на Энгельсский завод электротранспорта ООО «ПК Транспортные системы».

По словам главы региона, машины, которые выпускает предприятие, очень хорошие. Во время осмотра он заявил, что «для Саратова купим обязательно». Переговоры должны начаться, когда завод изготовит крупную партию — 87 машин. Они отправятся в Санкт-Петербург.

- Давайте вы штук десять просто нам подарите, — пошутил Валерий Радаев.

Напомним, в конце года Саратов уже купил семь новых троллейбусов, произведенных еще «Тролзой».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/766902" frameborder="0"></iframe> Валерий Радаев о новых троллейбусах для Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU