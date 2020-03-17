В энгельсской администрации назначен новый глава комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи

17 Март 2020 2020-03-17T12:28:30+03:00

В феврале с должности ушел Эльдар Узбяков

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Вчера, 16 марта, на должность председателя комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи Энгельсского района назначен Андрей Степин.

Ранее он работал директором МУП «Центральная диспетчерская служба Энгельсского муниципального района».

Отметим, что прошлый председатель комитета Эльдар Узбяков покинул должность по своей инициативе в феврале, он работал менее полугода.

До этого пост занимал Равиль Тугушев, всего два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU