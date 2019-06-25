На работу в администрацию Энгельса перешел очередной работник Минстроя

СЕГОДНЯ 12:36 2019-06-25T12:36:47+03:00

Председателем комитета по ЖКХ стал референт министерства строительства

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В администрации Энгельсского района назначили нового председателя комитета по ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи. Им стал Равиль Тугушев.

Ранее он работал референтом в министерстве строительства Саратовской области.

Напомним, недавно на должность и. о. главы Энгельсского района перешел Дмитрий Тепин, ранее возглавлявший региональный Минстрой.

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ИСТОЧНИК KP.RU