На работу в администрацию Энгельса перешел очередной работник Минстроя
Председателем комитета по ЖКХ стал референт министерства строительства
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В администрации Энгельсского района назначили нового председателя комитета по ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи. Им стал Равиль Тугушев.
Ранее он работал референтом в министерстве строительства Саратовской области.
Напомним, недавно на должность и. о. главы Энгельсского района перешел Дмитрий Тепин, ранее возглавлявший региональный Минстрой.
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ИСТОЧНИК KP.RU