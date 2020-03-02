Энгельсскую администрацию покинул глава комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи
Он проработал менее полугода
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Председатель комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского района Эльдар Узбяков 28 февраля по своей инициативе покинул должность.
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, теперь его обязанности исполняет заместитель Вячеслав Гамаюнов.
Напомним, Эльдар проработал на своей должности менее полугода, его назначили 3 сентября. До него председателем комитета еще меньше трудился Равиль Тугушев. Он занимал пост всего два месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU