Энгельсскую администрацию покинул глава комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи

2 Март 2020 2020-03-02T14:02:20+03:00

Он проработал менее полугода

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Председатель комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского района Эльдар Узбяков 28 февраля по своей инициативе покинул должность.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, теперь его обязанности исполняет заместитель Вячеслав Гамаюнов.

Напомним, Эльдар проработал на своей должности менее полугода, его назначили 3 сентября. До него председателем комитета еще меньше трудился Равиль Тугушев. Он занимал пост всего два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU