Мэрия: Школы Саратова не планируется закрывать
Школы Саратова не будут переходить на дистанционное обучение.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, для обеспечения безопасности детей будут приняты другие меры.
В частности:
- проведение влажных уборок и дезинфекций, проветривания;
- обеззараживание воздуха;
- включение «утренних фильтров»;
- отслеживание посещаемости, а при повышении заболеваемости ОРВИ до 20% в школе или классе, приостановление учебного процесса не менее чем на неделю;
- ведение разъяснительной работы с детьми и родителями;
Кроме того, рекомендуется отменить кабинетную систему обучения.
Также родители вправе самим принять решение о посещении детьми школы.
Напомним, ранее Минобраз области рекомендовал перевести обучение школьников на дистанционную форму.
ИСТОЧНИК KP.RU