Мэрия: Школы Саратова не планируется закрывать

16 Март 2020 2020-03-16T15:01:19+03:00

Родители сами будут решать, отпускать детей на уроки или нет

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Школы Саратова не будут переходить на дистанционное обучение.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, для обеспечения безопасности детей будут приняты другие меры.

В частности:

- проведение влажных уборок и дезинфекций, проветривания;

- обеззараживание воздуха;

- включение «утренних фильтров»;

- отслеживание посещаемости, а при повышении заболеваемости ОРВИ до 20% в школе или классе, приостановление учебного процесса не менее чем на неделю;

- ведение разъяснительной работы с детьми и родителями;

Кроме того, рекомендуется отменить кабинетную систему обучения.

Также родители вправе самим принять решение о посещении детьми школы.

Напомним, ранее Минобраз области рекомендовал перевести обучение школьников на дистанционную форму.

ИСТОЧНИК KP.RU