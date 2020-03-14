Школы Саратовской области рекомендовано закрыть из-за коронавируса

14 Март 2020 2020-03-14T13:26:46+03:00

Детей могут отпустить на дистанционное обучение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минпросвещения РФ разослало рекомендации в регионы отправить детей на дистанционное обучение

Изменить размер текста: A A

Саратовские школьники могут снова уйти на вынужденные каникулы.

Как сообщает Минпросвещения России, всем профильным министерствам в регионах рекомендовано отправить детей на дистанционное обучение.

Это является превентивной мерой по предотвращению распространения коронавируса в России.

- В связи с необходимыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и защиты здоровья детей Министерство просвещения Российской Федерации направило во все регионы страны рекомендации Роспотребнадзора по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в детских садах, школах, организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей. Также на основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции рекомендовано при необходимости переводить образовательный процесс временно на дистанционную форму обучения, – говорится в официальном релизе Минпросвещения России.

В министерстве образования Саратовской области пока не смогли прокомментировать ситуацию, отметив, что подробности появятся в понедельник.

Напомним, в Саратовской области пока нет официально подтвержденных случаев заражения вирусом COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU