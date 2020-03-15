Волонтеры «Лиза Алерт» ждали схода льда на реке, чтобы найти погибшего Артура Шмыглёва

15 Март 2020 2020-03-15T10:20:10+03:00

Признаков насильственной смерти на теле погибшего ребенка при внешнем осмотре не обнаружено

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Волонтеры «Лиза Алерт» смогли найти погибшего Артура Шмыглёва в Самойловском районе Саратовской области, только когда на реке сошел снег.

Волонтеры «Лиза Алерт» сегодня, 15 марта, выложили в своей группе в соцсети «ВКонтакте» пост, в котором рассказали, что после сворачивания штаба они занимались информационным поиском подростка.

- Основным направлением, которое мы считали наиболее перспективным, была река Терса. Мы понимали, что эта река очень коварная, но в тех условиях, несмотря на все усилия водолазов, работавших на износ, найти мальчика не удалось. Поэтому мы долго ждали схода льда и весеннего паводка, — написали добровольцы.

Отряд решил организовать двухдневные поиски. Вчера, 14 марта, тело Артура нашли две группы волонтеров, работавшие с разных берегов реки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР области, признаков насильственной смерти на теле погибшего ребенка при внешнем осмотре не обнаружено.

Напомним, 12-летний Артур Шмыглёв пропал 21 ноября 2019 года. Подростка искали волонтеры, спасатели, полиция. Выдвигались разные версии случившегося. Региональное ГУ МВД даже обещало заплатить 200 тыс. рублей за сведения о лицах, которые могут быть причастны к пропаже мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU