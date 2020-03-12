Натравил на полицейских бойцовскую собаку: в Саратове передано в суд дело о покусанных полицейских

12 Март 2020 2020-03-12T16:11:22+03:00

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Следователи СУ СКР во Фрунзенском районе Саратова собрали достаточно доказательств виновности 40-летнего местного жителя, который натравил на полицейских бойцовскую собаку. Уголовное дело передано в суд.

Напомним, нападение животных на полицейских произошло 10 декабря 2019 года в центре Саратова, на улице Чапаева у дома 68/70.

Пьяный хозяин итальянского кане-корсо скомандовал «фас» своему псу и натравил его на двух полицейских — стажера по должности полицейского ППСП УМВД России по Саратову и полицейского ППСП УМВД России по Саратову. В результате стажер получил укус в бедро, а полицейский — укус правой руки.

ИСТОЧНИК KP.RU