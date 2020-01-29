Саратовец натравил пса на полицейских

29 Янв. 2020 2020-01-29T10:44:02+03:00

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В Саратове мужчина натравил собак на полицейских.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по факту насилия в отношении представителя власти возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины.

Следствие считает, что днем 10 декабря мужчина находился у дома №68/70 по улице Чапаева. Гражданин был пьян и скомандовал своей собаке породы итальянский кане-корсо (относится к сторожевым породам) напасть на сотрудников полиции. Пес укусил стажера ППС за бедро, а действующего сотрудника — за правую руку.

Кроме того, мужчина нецензурно обругал правоохранителей.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU