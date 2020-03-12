Саратовская областная дума уже две недели не может выбрать нового сенатора

12 Март 2020 2020-03-12T13:34:06+03:00

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Сегодня, 12 марта, в Саратовской областной думе началось 43-е внеочередное заседание. Первым вопросом стало присвоение Саратову почетного звания РФ «Город трудовой доблести».

Это звание получают города, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в ВОВ, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях города и проявив массовый героизм и самоотверженность.

Однако до начала рассмотрения слово взял депутат Станислав Денисенко. Он попросил, чтоб его ранее внесенное предложение о выборах нового сенатора внесли в повестку или дали высказаться на эту тему.

Председатель облдумы Александр Романов заявил, что правовых оснований для внесении вопроса о выборе нового сенатора нет.

После этого первый вопрос все-таки начали рассматривать.

Напомним, 27 февраля истек срок выборов нового сенатора от регионального парламента вместо ушедшей на работу в правительство РФ Людмилы Боковой. Этот вопрос так и не рассмотрен областной думой. Депутаты не торопятся, так как санкций за нарушение законных сроков не предусмотрено.

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ИСТОЧНИК KP.RU