Саратовская областная дума уже две недели не может выбрать нового сенатора
Сегодня, 12 марта, в Саратовской областной думе началось 43-е внеочередное заседание. Первым вопросом стало присвоение Саратову почетного звания РФ «Город трудовой доблести».
Это звание получают города, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в ВОВ, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях города и проявив массовый героизм и самоотверженность.
Однако до начала рассмотрения слово взял депутат Станислав Денисенко. Он попросил, чтоб его ранее внесенное предложение о выборах нового сенатора внесли в повестку или дали высказаться на эту тему.
Председатель облдумы Александр Романов заявил, что правовых оснований для внесении вопроса о выборе нового сенатора нет.
После этого первый вопрос все-таки начали рассматривать.
Напомним, 27 февраля истек срок выборов нового сенатора от регионального парламента вместо ушедшей на работу в правительство РФ Людмилы Боковой. Этот вопрос так и не рассмотрен областной думой. Депутаты не торопятся, так как санкций за нарушение законных сроков не предусмотрено.
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ИСТОЧНИК KP.RU