Радаев — пикетчикам перед облдумой: И я никуда не уйду!

12 Март 2020 2020-03-12T13:18:50+03:00

Пришедшие выразили несогласие с голосованием за поправки в Конституцию Фото: Дарья Вострикова

Пикетчики выступили за внесение иных поправок в Конституцию [видео]

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Перед зданием Саратовской областной думы провел одиночные пикеты ряд сторонников партии «Яблоко». Они выступили, таким образом, против рассматриваемого сейчас в региональном парламенте федерального закона о поправках в Конституцию РФ.

Полиция переписала данные паспортов у каждого из них.

У приехавшего на заседание губернатора Валерия Радаева пикетчики поинтересовались, поддерживает ли он узурпацию.

- Чего?! — возмущенного переспросил Радаев.

- Вы хоть знаете, что это значит? — задал он встречный вопрос.

- И я никуда не уйду! — заявил губернатор в ответ на очередную реплику пикетчиков перед самым входом в здание парламента.

Пикетчики сменяли друг другаФото: Дарья Вострикова

Напомним, сегодня в облдуме на внеочередном заседании рассматриваются два вопроса, один из них — «О рассмотрении Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/765988" frameborder="0"></iframe> Пикетчики и губернатор Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU