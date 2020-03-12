2020-03-12T13:18:50+03:00
Политика

Радаев — пикетчикам перед облдумой: И я никуда не уйду!

Пикетчики выступили за внесение иных поправок в Конституцию [видео]
Дарья Вострикова
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Пришедшие выразили несогласие с голосованием за поправки в КонституциюПришедшие выразили несогласие с голосованием за поправки в КонституциюФото: Дарья Вострикова
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Перед зданием Саратовской областной думы провел одиночные пикеты ряд сторонников партии «Яблоко». Они выступили, таким образом, против рассматриваемого сейчас в региональном парламенте федерального закона о поправках в Конституцию РФ.

Полиция переписала данные паспортов у каждого из них.

У приехавшего на заседание губернатора Валерия Радаева пикетчики поинтересовались, поддерживает ли он узурпацию.

- Чего?! — возмущенного переспросил Радаев.

- Вы хоть знаете, что это значит? — задал он встречный вопрос.

- И я никуда не уйду! — заявил губернатор в ответ на очередную реплику пикетчиков перед самым входом в здание парламента.

Пикетчики сменяли друг друга Фото: Дарья Вострикова

Пикетчики сменяли друг другаФото: Дарья Вострикова

Напомним, сегодня в облдуме на внеочередном заседании рассматриваются два вопроса, один из них — «О рассмотрении Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

Пикетчики и губернатор Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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