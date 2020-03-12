Радаев — пикетчикам перед облдумой: И я никуда не уйду!
Перед зданием Саратовской областной думы провел одиночные пикеты ряд сторонников партии «Яблоко». Они выступили, таким образом, против рассматриваемого сейчас в региональном парламенте федерального закона о поправках в Конституцию РФ.
Полиция переписала данные паспортов у каждого из них.
У приехавшего на заседание губернатора Валерия Радаева пикетчики поинтересовались, поддерживает ли он узурпацию.
- Чего?! — возмущенного переспросил Радаев.
- Вы хоть знаете, что это значит? — задал он встречный вопрос.
- И я никуда не уйду! — заявил губернатор в ответ на очередную реплику пикетчиков перед самым входом в здание парламента.
Пикетчики сменяли друг другаФото: Дарья Вострикова
Напомним, сегодня в облдуме на внеочередном заседании рассматриваются два вопроса, один из них — «О рассмотрении Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».
Пикетчики и губернатор Радаев.
ИСТОЧНИК KP.RU