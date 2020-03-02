2020-03-02T19:05:01+03:00
Происшествия

Полицейских в Саратове, обвиняемых в пытках утюгом задержанного, отпустили под домашний арест

Три офицера полиции находились под стражей с октября 2019 года
Поделиться:
Алексей Стулин приехал в Саратов в командировку на 2 месяца из БалашоваАлексей Стулин приехал в Саратов в командировку на 2 месяца из БалашоваФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

Трех офицеров полиции, проходивших службу в МО МВД России «Саратовский», и которых обвиняют в пытках задержанного утюгом, отпустили под домашний арест.

Алексей Стулин, Роман Краснюк и Роман Бозреков будут находиться под постоянным наблюдением, но уже не в стенах СИЗО, а дома. Такое решение принял сегодня Октябрьский районный суд. Следствие – региональный СУ СКР – было против, прокуратура – за. Информацию об этом подтвердили в судебном департаменте и в силовых структурах.

Полицейские были взяты под стражу в первой половине октября и им уже продляли содержание за решеткой. Теперь суд решил их отпустить под домашний арест. Срок – два месяца, до 6 апреля.

Оперативные работники обвиняются в совершении преступления, по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ — «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия или угрозой его применения».

Ночью с 24 на 25 сентября 2019 года, по версии следствия, Краснюк, Бозреков и в помещении отдела полиции применили насилие в отношении 31-летнего мужчины, жителя поселка Соколовый, доставленного туда по подозрению в совершении хищения. В качестве инструмента насилия полицейские применили горячий утюг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове ВАЗ протаранил трамвай
Полицейских в Саратове, обвиняемых в пытках утюгом задержанного, отпустили под домашний арест
В феврале с вокзалов и станций Приволжской железной дороги отправлено 626 тыс. пассажиров
В ДТП на Навашина пострадала 4-летняя девочка
Министра соцразвития Саратовской области уволили по сокращению штатов
В Саратове завтра закрывают проезд на улице Шехурдина
Погрузка на Приволжской железной дороге выросла на 2,4% в феврале
Два дома на Яблочкова в Саратове признали аварийными
В Саратове отменили два автобусных маршрута
Саратовцев просят не гулять на Кумысной поляне
Жителям Заводского района подвезут питьевую воду
В Энгельсе дебошир отработает оскорбление полицейского
В Балашовском районе закрыли незаконное казино
В Энгельсе подросток украл через телефон школьника 6 тыс. рублей
Губернатор Радаев провел встречу с полуфиналистами конкурса «Лидеры России»
Мэрия: К пожару на Трофимовском мосту привело нагревание брезента
В Саратовской области восемь продуктов стоят дороже среднего в ПФО
Стала известна дата проведения Тотального диктанта — 2020 в Саратове
В районе Техстекла отключили воду
Энгельсскую администрацию покинул глава комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи