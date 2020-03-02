Полицейских в Саратове, обвиняемых в пытках утюгом задержанного, отпустили под домашний арест

2 Март 2020 2020-03-02T19:05:01+03:00

Алексей Стулин приехал в Саратов в командировку на 2 месяца из Балашова Фото: Александр Уриевский

Три офицера полиции находились под стражей с октября 2019 года

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Трех офицеров полиции, проходивших службу в МО МВД России «Саратовский», и которых обвиняют в пытках задержанного утюгом, отпустили под домашний арест.

Алексей Стулин, Роман Краснюк и Роман Бозреков будут находиться под постоянным наблюдением, но уже не в стенах СИЗО, а дома. Такое решение принял сегодня Октябрьский районный суд. Следствие – региональный СУ СКР – было против, прокуратура – за. Информацию об этом подтвердили в судебном департаменте и в силовых структурах.

Полицейские были взяты под стражу в первой половине октября и им уже продляли содержание за решеткой. Теперь суд решил их отпустить под домашний арест. Срок – два месяца, до 6 апреля.

Оперативные работники обвиняются в совершении преступления, по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ — «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия или угрозой его применения».

Ночью с 24 на 25 сентября 2019 года, по версии следствия, Краснюк, Бозреков и в помещении отдела полиции применили насилие в отношении 31-летнего мужчины, жителя поселка Соколовый, доставленного туда по подозрению в совершении хищения. В качестве инструмента насилия полицейские применили горячий утюг.

ИСТОЧНИК KP.RU