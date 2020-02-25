2020-02-25T11:10:02+03:00
Спорт

На чемпионате Европы по биатлону побежит супружеская чета из Саратова

Анастасия и Никита Поршневы включены в заявочный лист
Ольга Симонова
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Анастасия и Никита Поршневы. Фото из соцсетейАнастасия и Никита Поршневы. Фото из соцсетей
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Союз биатлонистов России утвердил состав национальной сборной для участия в чемпионате Европы.

В команду вошла супружеская пара из Саратова — Никита Поршнев и его жена Анастасия.

Биатлонист женился в мае 2019 года, его избранница взяла фамилию Поршнева.

Свадьба Анастасии и Никиты Поршневых прошла в мае 2019 года. Фото из соцсетей

Свадьба Анастасии и Никиты Поршневых прошла в мае 2019 года. Фото из соцсетей

Всего в заявку включены семь мужчин и такое же количество женщин: Никита Поршнев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Саид Каримулла Халили, Василий Томшин, Кирилл Стрельцов, Дмитрий Иванов, Кристина Резцова, Виктория Сливко, Анастасия Поршнева, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Екатерина Глазырина, Валерия Васнецова.

Чемпионат пройдет с 26 февраля по 1 марта в белорусском Минске.

Напомним, биатлониста Александра Логинова не включили в заявочный лист.

ИСТОЧНИК KP.RU

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