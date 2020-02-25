2020-02-25T10:54:40+03:00
Спорт

На чемпионат Европы по биатлону сборная России поедет без Логинова

Спортсмена не включили в заявочный лист
Ольга Симонова
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Союз биатлонистов России опубликовал заявочный лист сборной для участия в чемпионате Европы.

В состав национальной сборной уроженец Саратова Александр Логинов не вошел. ЧЕ пройдет в Минске с 26 февраля по 1 марта.

Напомним, биатлонист на чемпионате мира завоевал золото в спринте и бронзу — в гонке преследования.

Однако позже, 22 февраля, полиция Италии провела обыски в отеле, где были спортсмены, и изъяла у Логинова телефон и ноутбук. После этого Логинов отказался участвовать в масс-старте, из-за того, что его до глубокой ночи продержали в участке. По окончании спортсмен заявил, что отправляется к своей семье.

Уголовное дело было заведено на чемпиона и его тренера Александра Касперовича по подозрению в транспортировке и распространении допинга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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