2019-03-19T18:46:00+03:00
Происшествия

Женщину придавило наледью на Тулупной улице

Ее состояние оценивается как средне тяжелое
Дарья Вострикова
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Фотография предоставлена Службой спасения Саратовской области.Фотография предоставлена Службой спасения Саратовской области.
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Сегодня, 19 марта, в Саратове еще одна глыба льда с крыши травмировала человека.

Фотография предоставлена Службой спасения Саратовской области.

Фотография предоставлена Службой спасения Саратовской области.

Как рассказали «КП-Саратов» в облспасе, лавина снега и наледи рухнула на женщину, которая шла у дома №2 на Тулупной улице в Волжском районе города.

Фотография предоставлена Службой спасения Саратовской области.

Фотография предоставлена Службой спасения Саратовской области.

Пострадавшую госпитализировали. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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