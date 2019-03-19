Женщину придавило наледью на Тулупной улице
Ее состояние оценивается как средне тяжелое
Фотография предоставлена Службой спасения Саратовской области.
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Сегодня, 19 марта, в Саратове еще одна глыба льда с крыши травмировала человека.
Фотография предоставлена Службой спасения Саратовской области.
Как рассказали «КП-Саратов» в облспасе, лавина снега и наледи рухнула на женщину, которая шла у дома №2 на Тулупной улице в Волжском районе города.
Фотография предоставлена Службой спасения Саратовской области.
Пострадавшую госпитализировали. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.
ИСТОЧНИК KP.RU