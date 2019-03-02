2019-03-02T13:43:36+03:00
Происшествия

Упавший с крыши лед покалечил очередного жителя Саратова

Пожилой мужчина доставлен в реанимацию
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Происшествие случилось утром 2 марта в самом центре Саратова на улице Московская, недалеко от пересечения с Радищева.

Глыба упала с крыши дома №59, который находится напротив лицея №4 и в одном квартале от правительства области и администрации города.

В ГУВД Саратова подтвердили сообщение о пострадавшем. 77-летний мужчина был госпитализирован в реанимацию первой городской больницы. Мужчина получил травму головы, состояние оценивается как тяжелое, уточнили в минздраве.

Трехэтажное здание является памятником архитектуры регионального значения. На месте ЧП работали правоохранители и следователи.

Это далеко не первый случай травмирования жителей Саратова упавшими ледяными глыбами и снегом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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