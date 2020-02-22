2020-02-22T18:54:57+03:00
Экономика

Александр Стрелюхин: У «СЭПО-ЗЭМ» есть перспективы развития

Екатерина Семенова
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Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин дал еще один комментарий о ситуации на заводе «СЭПО-ЗЭМ».

Он опубликовал его на своей странице в соцсети Instagram.

- Начиная с четверга текущей недели многие информационные агентства пишут релизы о «катастрофической» ситуации на легендарном предприятии «СЭПО-ЗЭМ». Сразу после выхода публикации давал комментарии, но сегодня хочу повториться. То, что на производстве холодильников есть трудности с выплатами заработной платы и сбытом продукции нам известно. С собственником предприятия мы ведем переговоры, предлагаем ряд конкретных мер по выходу из сложной финансовой ситуации, по «перезагрузке» производства. Необходимо провести целый ряд организационно-правовых мероприятий для расширения рынка сбыта, критически посмотреть на дизайн и технические особенности продукции и начать работать по-новому. Жизнь не стоит на месте и предъявляет справедливые требования к качеству, дизайну, назначению товара. Сегодня, чтобы идти в ногу со временем нужно соответствовать всем технологиям и требованиям, предъявляемым к производственным системам.

Будем делать все от нас зависящее, чтобы оказать поддержку работникам предприятия, не потерять производственную площадку и сохранить рабочие места. Говорить о закрытии производства, считаю преждевременным. Этого мы не допустим. Убежден, что у предприятия СЭПО-ЗЭМ есть перспективы развития. Хочу напомнить, что в 2019 году морозильник «Саратов – 186» стал призером конкурса «Всероссийская марка (III тысячелетние) Знак качества XXI века».

ИСТОЧНИК KP.RU

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