Председатель правительства Саратовской области намерен искать выход для завода «СЭПО-ЗЭМ»

22 Февр. 2020 2020-02-22T17:47:52+03:00

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Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин прокомментировал ситуацию, сложившуюся на заводе «СЭПО-ЗЭМ».

Как ранее сообщала «КП-Саратов», собственники завода заявили о намерении прекратить выпуск холодильников «Саратов».

- Ситуация, сложившаяся на предприятии, нам известна. Вчера вместе с министром промышленности и энергетики области Андреем Архиповым посещали СЭПО, встречались с собственником, обсуждали варианты выхода из ситуации. Мы предложили руководству ряд мер.

Будем делать все необходимое, чтобы не потерять производственную площадку и сохранить рабочие места. Руководству СЭПО предложено рассмотреть имеющиеся возможности по расширению рынков сбыта выпускаемой продукции, модернизации предприятия. Нужно идти в ногу со временем. Считаю преждевременным заявлять о закрытии производства. Этого мы не допустим, – подчеркнул Александр Стрелюхин.

ИСТОЧНИК KP.RU