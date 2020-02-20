Страна теряет символ эпохи: прекращается выпуск холодильников «Саратов»

Завод «СЭПО-ЗЭМ» прекращает производство холодильников.

Местные жители начали бить тревогу, предрекая увольнение полутора тыс. человек, закрытие, как следствие, торговых точек, которые останутся без покупателей.

- Далее праздношатающаяся молодежь, которой просто некуда идти, кроме как либо бежать отсюда, либо пополнять ряды криминальных структур. Все это уже проходили в 90-х годах, — пишет в соцсети «Яндекс.Район» пользователь под ником «b.beggins2010».

Скрин с сайта ООО "СЭПО-ЗЭМ"

Житель города уверен, что власти обязаны вмешаться в ситуацию, несмотря на то, что завод является частным предприятием.

- Холодильники «Саратов» были довольно известным брендом не только в стране, но и в мире. В 70, 80-е годы прошлого века они поставлялись в 40 стран мира. И вот такой печальный конец, к которому привело сегодняшнее руководство. Не пора ли правительству области вмешаться в ситуацию с СЭПО? В прошлом году министр промышленности области Архипов обещал, что производство холодильников будет нарастать, выходит, просто обманул? Понятно, что в правление собственников ОАО не может никто чужой вмешиваться, но что-то делать нужно, но почему-то не делается министерством промышленности области. А посему не пора ли и руководству страны подумать о руководителях области и города, никак не принимающих участие в восстановлении производственной базы региона? Область болтается на последних местах по всем показателям, что является непомерным давлением на социальную сферу страны. Только вот завтра закроют все производства — зарабатывать будет негде, — обеспокоен горожанин.

Фото с сайта ООО "СЭПО-ЗЭМ"

Холодильники «Саратов» являются одним из брендов региона, своего рода символ эпохи. Однако и он может исчезнуть, наряду с саратовской гармоникой и калачом, который сейчас являются штучным экземпляром, а не массовым производством. Причем от большинства владельцев этой марки холодильников остались самые приятные воспоминания. Малые габариты отдельных моделей позволяли удачно вписать его, например, в дачный домик. Кроме того, он считался практически «неубиваемым» и готовым работать в неблагоприятных условиях. В свое время холодильник «Саратов» засветился в культовом сериале советского времени — в легендарных «Семнадцати мгновениях весны» он стоял на кухне в доме у Штирлица.

Кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны"

В министерстве промышленности и энергетики области оперативно отреагировали на ситуацию. Как отмечается в комментарии, ООО «СЭПО-ЗЭМ» является частным предприятием, поэтому решения о реорганизации или закрытии какой-либо производственной линии принимают собственники. Впрочем, в Минпроме отметили, что причиной может быть «неэффективная работа менеджмента организации».

- На данный момент производство холодильного оборудования является нерентабельным для предприятия по причине высокого уровня конкуренции на рынке, что также явилось причиной принятия такого решения, — говорится в комментарии.

В то же время подчеркивается, что правительство области находится в курсе ситуации.

- Уже проведены встречи руководства министерства промышленности и энергетики региона с менеджментом завода. Прорабатываются варианты нормализации финансово-экономического положения, — сообщили в пресс-службе Минпрома.

Небольшие и неубиваемые - холодильники "Саратов" отлично подходили для дачных участковФото: Ольга Симонова

По данным на сегодня, 20 февраля, уведомлений о возможном сокращении сотрудников с завода не поступало. В случае, если массовые увольнения будут запланированы, то в течение трех месяцев ситуацию попытаются урегулировать, в том числе трудоустроить рабочих или на других производственных линиях «СЭПО-ЗЭМ», или на иных предприятиях.

- Ситуация находится на особом контроле правительства области, — подчеркнули в Минпроме.

Производство холодильников оказалось нерентабельнымФото: Ольга Симонова

Отметим, что завод «СЭПО-ЗЭМ» уже длительное время попадает под пристальное внимание СМИ в связи с намерениями массовых увольнений.

Напомним, четыре года назад, в феврале 2016, губернатор Валерий Радаев на заседании актива области предложил выпускать на «СЭПО» тогда еще не существующий IPhone 7. Однако это не было воспринято всерьез, а Евгений Резник, который на тот момент руководил заводом, заявил, что область не найдет средств на выкуп лицензии по производству гаджетов.