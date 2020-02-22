2020-02-22T17:17:41+03:00
Экономика

Депутат Госдумы Примаков назвал закрытие производства холодильников «Саратов» серьезной утратой

По его словам, владельцы завода должны понимать последствия
Екатерина Семенова
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Евгений ПримаковЕвгений ПримаковФото: Александр Уриевский
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Депутат Государственной думы России Евгений Примаков выразил обеспокоенность в связи с информацией о возможном закрытии производства холодильников «Саратов» на заводе «СЭПО-ЗЭМ».

Он опубликовал соответствующий пост на своей странице в соцсети Facebook.

- Буквально недавно писал как о новости вероятной: и вот оно, догнало.

Добавлю еще раз: если склочничающие еще и между собой владельцы предприятия осознанно настроены его разорить, обанкротить, вывести оттуда деньги и оставить людей без работы, то все усилия найти предприятию партнеров, контракты или еще какие шансы на выживания бессмысленны против такой злой и бездарной воли.

Но потом владельцы должны понимать и последствия.

Пока что предприятие зарабатывает, насколько я знаю, на других государственных контрактах. Но утрата – вполне осознанная, то есть еще и внеэкономическая – целого направления это очень серьезная ошибка: на этот раз не власти, а владельцев, – уверен Примаков.

Напомним, о прекращении производства холодильников, которые стали одним из символов эпохи, «КП-Саратов» писала 20 февраля. После этого министерство промышленности и энергетики региона прокомментировало ситуацию, отметив, что решение остается за собственником. Однако министр Андрей Архипов в комментарии «Комсомолке» сообщил, что идет работа с руководством завода. Возможно, производство будет возобновлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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