Депутат Госдумы Примаков назвал закрытие производства холодильников «Саратов» серьезной утратой
Депутат Государственной думы России Евгений Примаков выразил обеспокоенность в связи с информацией о возможном закрытии производства холодильников «Саратов» на заводе «СЭПО-ЗЭМ».
Он опубликовал соответствующий пост на своей странице в соцсети Facebook.
- Буквально недавно писал как о новости вероятной: и вот оно, догнало.
Добавлю еще раз: если склочничающие еще и между собой владельцы предприятия осознанно настроены его разорить, обанкротить, вывести оттуда деньги и оставить людей без работы, то все усилия найти предприятию партнеров, контракты или еще какие шансы на выживания бессмысленны против такой злой и бездарной воли.
Но потом владельцы должны понимать и последствия.
Пока что предприятие зарабатывает, насколько я знаю, на других государственных контрактах. Но утрата – вполне осознанная, то есть еще и внеэкономическая – целого направления это очень серьезная ошибка: на этот раз не власти, а владельцев, – уверен Примаков.
Напомним, о прекращении производства холодильников, которые стали одним из символов эпохи, «КП-Саратов» писала 20 февраля. После этого министерство промышленности и энергетики региона прокомментировало ситуацию, отметив, что решение остается за собственником. Однако министр Андрей Архипов в комментарии «Комсомолке» сообщил, что идет работа с руководством завода. Возможно, производство будет возобновлено.
ИСТОЧНИК KP.RU