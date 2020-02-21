Министр промышленности заявил о возможном продолжении производства холодильников «Саратов»
Министр промышленности и энергетики Саратовской области Андрей Архипов дал комментарий корреспонденту «КП-Саратов» о ситуации на ООО «СЭПО-ЗЭМ».
Напомним, вчера стало известно о прекращении выпуска легендарных холодильников — бренда региона.
- Мы планируем решить вопрос с продолжением работы производства, обсудить вопросы с рентабельностью. У правительства и министерства есть ряд предложений к руководству завода, они будут в ближайшее время рассмотрены. Думаю, до конца месяца будет какая-то ясность, — уточнил министр.
Он напомнил, что даже если такое решение будет принято, об освобождении людей будет известно за три месяца. За это время он пообещал найти выход, как спасти людей и производство, а в худшем случае — трудоустроить граждан.
Пока никаких данных о предстоящем увольнении работников с предприятия не поступало.
Ранее в Минпроме региона сообщали, что причиной решения о прекращении выпуска продукции является нерентабельность из-за высокой рыночной конкуренции.
Министр промышленности и энергетики Саратовской области Андрей Архипов о о ситуации на ООО «СЭПО-ЗЭМ».! другой источник
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