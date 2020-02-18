Увеличение числа жителей Энгельсского района объяснили высоким комфортом проживания

18 Февр. 2020 2020-02-18T20:22:53+03:00

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Во вторник, 18 февраля, в Энгельсе Саратовской области состоялся актив района.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», были подведены итоги социально-экономического развития за 2019 год.

Перед началом губернатор Валерий Радаев осмотрел выставку, где представили свои достижения предприятия района. После этого был продемонстрирован фильм о самых значимых успехах. А также глава региона вручил памятные награды ветеранам Великой Отечественной войны.

Как уже сообщала «Комсомолка», в числе острых вопросов, заданных жителями стала тема с бродячими собаками, ситуацией в микрорайоне «Лётка». Признавая заслуги местной власти, губернатор отметил и наиболее болезненные проблемы, в частности, сокращение налоговых поступлений на 2%, большой долг местного бюджета. Для решения было поручено создать рабочую группу из членов областного правительства, администрации района, депутатов, которая займется поисками выхода из кризисной ситуации.

Среди отмеченных успехов: отремонтировано около 50 км дорог, построено 10 детских садов, в которых создано 1 060 мест для воспитанников (очередность сократилась на 29%) и 322 новых рабочих места, в том числе для педагогических работников 131 рабочее место. За один год количество ясельных мест в детсадах возросло в два раза.

Губернатор отметил, что муниципальная власть сконцентрировалась на самых проблемных участках, но при этом предложил руководству района прислушаться к замечаниям и работать с комплексным подходом, чтобы не допускать срывов сроков сдачи объектов.

Кроме того, было отмечено многолетнее лидерство района в овощеводстве. По мнению Валерия Радаева, следует наращивать темпы посадки фруктовых садов.

Особо губернатор отметил положительный пример Энгельсского района по демографическим показателям. Несмотря на миграционные процессы, численность жителей в районе выросло на 750 человек.

- Причина для этого – высокий уровень комфорта и возможность покупки недорогого жилья при работе в областном центре, – уверен Валерий Радаев.

Кроме того, рождаемость здесь выше, чем в среднем по области: 8,8 человек на тысячу населения. А смертность – ниже 11,7 на тысячу населения.

Глава района Дмитрий Тепин ответил на поставленные вопросы. Он сообщил, в частности, что ведется работа по сокращению муниципального долга и увеличению сбора налогов. Для этого планируется легализовать около 2,5 тыс. потенциальных налогоплательщиков и увеличить число малых предприятий до 10 тыс. единиц.

ИСТОЧНИК KP.RU