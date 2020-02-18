2020-02-18T17:03:17+03:00
Общество

Дмитрий Тепин анонсировал уголовные дела против УК в «Летке»

Прокуратура проводит проверки
Екатерина Семенова
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..Фото: Александр Уриевский
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На активе Энгельсского района Саратовской области была затронута ситуация в микрорайоне «Летка».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», по словам одного из местных жителей, там возникла высокая социальная напряженность.

- Коммунальное и дорожное хозяйства пришли в упадок после передачи от Минобороны в муниципалитет. У нас большие претензии к работе управляющей компании, которая работает также в Солнечном-2 в Саратове, — заявил он.

По словам главы района Дмитрия Тепина, прокуратура уже начала проверку. Предполагается, что в ближайшее время будут возбуждены уголовные дела по подозрению в фальсификации протоколов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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