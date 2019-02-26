2019-02-26T08:45:10+03:00
Общество

На жительницу Заводского района напали бродячие собаки

Ее спас ультразвуковой отпугиватель
Дарья Вострикова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сегодня, 26 февраля, горожанин Олег Васильев рассказал корреспонденту «КП-Саратов» о стае бродячих собак, которая обосновалась возле дома №43 на Тульской улице Заводского района.

По его словам, животные заняли детскую площадку и ни в какую не хотят оттуда уходить. Такая ситуация сложилась уже давно, а сейчас обострилась. Пока еще животные никого не покусали, но они периодически бросаются на прохожих и ведут себя агрессивно.

- На прошлой неделе стая собак накинулась на мою жену. К счастью, я приобрел ей ультразвуковой отпугиватель, она включила его, тогда животные отстали, — делится Олег Васильев.

Мужчина добавил, что обратился по этой проблеме сначала в МУП «Дорстрой», но ответа пока не получил. Также он направился в приемную Володина, где ему обещали помочь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Коммунисты в Саратове поинтересовались сжиганием запрещенных книг
Женщина на набережной в Саратове обматерила полицейского
Вор из Балакова не смог обжаловать свой трехлетний приговор
Смерть пациентки после операции в Саратове: Возбуждено уголовное дело
Саратовские депутаты озаботились аморальными книгами
В Аткарске дороги почистили после обращения прокуратуры в суд
Минстрой обнаружил нарушения при строительстве детсада на 160 мест в Энгельсе
В расселенном доме на Барнаульской полыхал мусор
Назначен министр занятости, труда и миграции Саратовской области
На Московской легковушка протаранила автобус
Чиновники Воскресенского района пытались отправить осужденных работать в несуществующие ИП
Саратовская фирма незаконно выдавала себя за микрокредитную компанию
Знакомый жительницы Ершова отобрал у нее мобильный телефон
В четырех домах Заводского района отключили воду
Парень до смерти забил жителя Каменки автомобильным зеркалом
Радаев посоветовал принимать меры к детям при малейших признаках насилия
При ремонте дороги в Екатериновке выявлено особо крупное мошенничество
Двух молодых саратовских рецидивистов подозревают в краже аккумулятора
В Саратове встали трамваи №9
В Петровске будут судить экс-полицейского за смертельное ДТП
В Саратове водителя иномарки госпитализировали после наезда на сугроб
У пенсионерки из поселка Красный Текстильщик украли документы и еду
«Семерка» вылетела в кювет в селе Хоперское
Панков: При поддержке Володина жители Вольска изменили отношение к городу
Стая бродячих собак угрожает детям поселка Комсомольский
Два человека погибли в массовом ДТП на трассе под Саратовом
В Саратовской области начнется снегопад