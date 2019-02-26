На жительницу Заводского района напали бродячие собаки

СЕГОДНЯ 08:42 2019-02-26T08:45:10+03:00

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Сегодня, 26 февраля, горожанин Олег Васильев рассказал корреспонденту «КП-Саратов» о стае бродячих собак, которая обосновалась возле дома №43 на Тульской улице Заводского района.

По его словам, животные заняли детскую площадку и ни в какую не хотят оттуда уходить. Такая ситуация сложилась уже давно, а сейчас обострилась. Пока еще животные никого не покусали, но они периодически бросаются на прохожих и ведут себя агрессивно.

- На прошлой неделе стая собак накинулась на мою жену. К счастью, я приобрел ей ультразвуковой отпугиватель, она включила его, тогда животные отстали, — делится Олег Васильев.

Мужчина добавил, что обратился по этой проблеме сначала в МУП «Дорстрой», но ответа пока не получил. Также он направился в приемную Володина, где ему обещали помочь.

ИСТОЧНИК KP.RU