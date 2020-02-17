Пострадавшие в ДТП под Татищевом доставлены в Саратов
Пострадавшие в аварии в Татищевском районе находятся в больницах Саратова.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения региона, все они были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
- На месте аварии работали три бригады «скорой помощи» Татищевской ЦРБ. Врачи оказали пострадавшим первую помощь, — рассказали в пресс-службе Минздрава.
После этого трое взрослых и ребенок были направлены на лечение в Саратов, где находятся до сих пор.
Напомним, авария случилась вечером 15 февраля. На трассе столкнулись ВАЗ-21093 и «Лада Веста». Трое взрослых и четырехлетняя девочка получили травмы, трехмесячный ребенок погиб на месте. Следователи СУ СКР начали проверку по данному факту.
ИСТОЧНИК KP.RU