2020-02-17T10:44:36+03:00
Происшествия

Пострадавшие в ДТП под Татищевом доставлены в Саратов

Они были госпитализированы в состоянии средней тяжести
Екатерина Семенова
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Пострадавшие в аварии в Татищевском районе находятся в больницах Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения региона, все они были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

- На месте аварии работали три бригады «скорой помощи» Татищевской ЦРБ. Врачи оказали пострадавшим первую помощь, — рассказали в пресс-службе Минздрава.

После этого трое взрослых и ребенок были направлены на лечение в Саратов, где находятся до сих пор.

Напомним, авария случилась вечером 15 февраля. На трассе столкнулись ВАЗ-21093 и «Лада Веста». Трое взрослых и четырехлетняя девочка получили травмы, трехмесячный ребенок погиб на месте. Следователи СУ СКР начали проверку по данному факту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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