2020-02-16T09:41:30+03:00
Происшествия

На трассе под Саратовом погиб младенец

Пострадали еще трое взрослых и один ребенок [фото]
Екатерина Семенова
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Фото ГИБДД по Саратовской областиФото ГИБДД по Саратовской области
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Вечером 15 февраля на трассе под Саратовом погиб ребенок.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, трагедия случилась на 254-м км трассы Тамбов – Саратов, в Татищевском районе.

Фото ГИБДД по Саратовской области

Фото ГИБДД по Саратовской области

По предварительной версии, автомобиль ВАЗ-21093 вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Веста». Эту машину от удара выбросило в кювет, где она перевернулась. «Девяткой» управлял 43-летний водитель, а «Вестой» – 34-летний.

Фото ГИБДД по Саратовской области

Фото ГИБДД по Саратовской области

В аварии пострадали водитель и трое пассажиров «девятки»: женщина 27-ми лет, четырехлетняя девочка были госпитализированы с различными травмами, а трехмесячный ребенок скончался. В «Ладе Веста» пострадала 33-летняя женщина, она также доставлена в больницу.

Фото ГИБДД по Саратовской области

Фото ГИБДД по Саратовской области

В ГИБДД подчеркнули, что дети ехали в ВАЗ-21093 без специальных детских автокресел.

Все обстоятельства ДТП сейчас устанавливает следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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