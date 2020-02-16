2020-02-16T16:31:24+03:00
Происшествия

СКР намерен расследовать аварию с погибшим младенцем под Саратовом

Инициирован вопрос о передаче материалов дела
Екатерина Семенова
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Фото ГИБДД по Саратовской областиФото ГИБДД по Саратовской области
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Следователи СУ СКР по Саратовской области инициировали вопрос о передаче материалов дела по факту смертельного ДТП в Татищевском районе 15 февраля.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, заявление передано в прокуратуру.

Напомним, около 21:20 на 254-м км трассы Тамбов – Саратов столкнулись две легковушки ВАЗ: «девятка» и «Лада Веста». Вторая машина после аварии вылетела в кювет и перевернулась.

Травмы получили водитель, 26 и 4-летние пассажирки «девятки» и 33-летняя пассажирка «Весты». Еще один пассажир ВАЗ-21093 – трехмесячный ребенок – погиб.

Следователи проверят все обстоятельства аварии, приведшие к трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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