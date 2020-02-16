СКР намерен расследовать аварию с погибшим младенцем под Саратовом
Следователи СУ СКР по Саратовской области инициировали вопрос о передаче материалов дела по факту смертельного ДТП в Татищевском районе 15 февраля.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, заявление передано в прокуратуру.
Напомним, около 21:20 на 254-м км трассы Тамбов – Саратов столкнулись две легковушки ВАЗ: «девятка» и «Лада Веста». Вторая машина после аварии вылетела в кювет и перевернулась.
Травмы получили водитель, 26 и 4-летние пассажирки «девятки» и 33-летняя пассажирка «Весты». Еще один пассажир ВАЗ-21093 – трехмесячный ребенок – погиб.
Следователи проверят все обстоятельства аварии, приведшие к трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU