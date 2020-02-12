2020-02-12T11:55:17+03:00
Общество

Медведев назначен руководителем Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям

Губернатору Радаеву представили нового начальника Росприроднадзора
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Олег Медведев. Фото пресс-службы губернатораОлег Медведев. Фото пресс-службы губернатора
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Олег Медведев назначен начальником Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Саратовской и Пензенской областям. Сегодня, 12 февраля, его представили губернатору Валерию Радаеву.

Межрегиональное управление по Саратовской и Пензенской областям создано в конце 2019 года. Головной офис управления находится в Саратове. Официально назначение Медведева на этот пост состоялось еще 20 января.

- Валерий Радаев обсудил с Олегом Медведевым вопросы межведомственного взаимодействия, связанные с реализацией нацпроекта Президента РФ «Экология», природоохранной деятельностью, экологическим контролем, в том числе за состоянием р. Волга, - сообщили "КП-Саратов" в пресс-службе губернатора.

Напомним, прежний руководитель регионального Росприроднадзора Андрей Андрющенко, уволившийся в начале 2019 года, был осужден за взятку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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