Дело о взятке в саратовском Росприроднадзоре: Не надо идти на таран

Необычный случай в истории коррупционных преступлений в Саратовской области смогли распутать следователи регионального СУ СКР в текущем, 2019 году. В роли главных действующих лиц в этой истории выступили руководитель местного филиала крупной нефтегазовой компании и чиновник федерального ведомства, возглавлявший территориальное управление Росприроднадзора. История была громкой, о судах в связи с ней писали СМИ, но все подробности расследования этого необычного дела о взятке, корреспонденту «КП-Саратов» раскрыла только сейчас Ангелина Подпалова, полковник юстиции и следователь по особо важным делам одноименного отдела в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Саратовской области.

Напомним, в конце 2018 года сотрудники ФСБ по Саратовской области выявили факт взятки в территориальном управлении Роспотребнадзора и передали материалы в СУ СКР. В феврале 2019 года возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя Росприроднадзора Андрея Андрющенко. (Чиновник уволился накануне этого, в январе 2019 года – прим. ред.) Он обвинялся в получении взятки в апреле 2018 года от директора ООО «ННК Саратовнефтегаздобыча» Ивана Тарана в виде двух пополняемых топливных карт. Они финансировались регулярно из бюджета предприятия и позволяли заправлять машины топливом на АЗС предприятия.

Дело в том, что директор нефтегазовой компании знал о планируемой в июне проверке Роспотребнадзора. Понимая, что у него в хозяйстве не все благополучно и проверка обязательно выявит нарушения, он заранее решил договориться о минимальных штрафных санкциях, и для этого предложил Андрющенко взятку. Но не в стандартном виде – деньгами, а в виде этих двух топливных карт.

- Первоначально возникло одно уголовное дело, которое не предвещало следствию никаких сложностей, больших объемов материала и следственных действий. У нас и оперативников было такое впечатление, что оно быстро будет направлено в суд. Но, внезапно, из этого небольшого дела выросла огромная следственно-оперативная ситуация с различными следственными комбинациями и операциями, породившая буквально «на ровном месте» возникновение второго уголовного дела и появление второго обвиняемого, - рассказала Подпалова.

Иван Таран предложил чиновнику карты при встрече 24 апреля и получил согласие. Через некоторое время посредник привез в региональный Росприроднадзор подарочный пакет, внутри которого лежали карты, и передал секретарю для руководителя. Карты использовались с мая по конец сентября 2018 года. По транзакциям видно, кто, когда и где по ним заправлялся. Это был не только сам Андрющенко, но и его знакомые.

За этот «подарок» начальник Роприроднадзора смягчил меру наказания и размеры штрафов по нарушениям, которые действительно выявила проверка у компании, которую возглавлял Таран. Речь шла о замене штрафов юридического лица штрафами для руководителя – они на порядок меньше.

- Я уже много лет работаю следователем и в моей практике это был первый подобный случай, не думала, что столкнусь с таким казусом. В ходе доследственной проверки и первоначальных следственных действий Андрющенко понял, что лучше сотрудничать со следствием, признать вину. Он дал показания, мы записали все на видео. А дальше начались странности и сложности, - вспоминает следователь.

Как рассказала Подпалова, в этом случае взяткополучатель признал свою вину. Обычно, все наоборот, и в этом казус – тот, кто дает взятку, как правило, обращается в правоохранительные органы или начинает сотрудничать со следствием, и потом уже доказывается вина того, кто получил взятку – очные ставки, опросы свидетелей и т.д. Никогда не бывало такого, что взяткодатель отказывался от всего, а получатель, наоборот, признавался и расписывал в подробностях всю эту ситуацию.

Иван Таран к тому моменту перевелся из Саратова и возглавлял филиал нефтегазового холдинга в Томске.

- Мы вылетели с оперативниками туда, чтобы получить подтверждающие показания, как мы предполагали. Но Таран нам заявил, что ничего Андрющенко не передавал, никакой взятки не давал, и как топливные карты, которые принадлежат его организации, оказались у чиновника, он пояснить не может. Все эти показания он дал в присутствии адвоката.

Самому Тарану и адвокату мы напомнили, что существует примечание к статье уголовного кодекса по которой ведется следствие, что взяткодатель освобождается от уголовной ответственности, если он активно способствовал раскрытию или расследованию преступления. Т.е. если бы он сразу признался, то никаких последствий для него не было бы. При этом Таран знал, что Андрющенко уже дал признательные показания. Тем не менее, он «встал в позу». Чем это было вызвано – не знаю, может, он наивно полагал, что ситуация как-то сама собой рассосется, может, чтобы не подставлять свою организацию, в интересах которой он действовал. Так или иначе, он решил все отрицать.

Вернулись в Саратов, а здесь Андрющенко, видимо, получив оперативную информацию, заявляет - нет, все было по-другому, я забыл, мне карты никто не передавал, Таран не при чем, - вспоминает следователь Подпалова.

Ангелина ПодпаловаФото: Александр Уриевский

После такого поворота все следственные действия пошли по иному пути. Андрющенко пытался изменить показания в ключе – «Таран мне карточки не передавал, а кто передавал – не помню».

Сразу за этим Иван Таран, который прибывает в Саратов вместе с адвокатами, службой безопасности компании, начинает оказывать активное противодействие ходу расследования – давить на свидетелей, работников этой самой нефтяной компании, чтобы они поменяли свои показания, принуждали к даче нужных показаний других сотрудников.

- Нескольких свидетелей нам пришлось даже засекретить. Но у нас к тому моменту было достаточно доказательств, что все происходило именно так, как глава территориального Росприроднадзора рассказывал в первый раз, доказательств передачи карт и получения их Андрющенко. Мы выделили из материалов следствия и возбудили новое уголовное дело уже в отношении Тарана о даче взятки и в тот же день он был задержан, - рассказала Ангелина Подпалова.

Уголовное дело по Андрющенко появилось 27 февраля, а в отношении Тарана – 6 марта. В этот период произошли все те события, о которых рассказано выше, уложилась масса следственных действий, экспериментов, допросов. Виновность в даче взятки Ивана Тарана к тому моменту также подтверждалась доказательствами следствия.

Сразу после задержания Таран продолжал утверждать, что ничего не знает о взятке. После того, как суд продлил ему срок задержания еще на 72 часа, он поменял свои показания. К тому моменту он и его адвокаты поняли, что дело принимает очень серьезный оборот. Они попросили дополнительного допроса, на котором Таран признался в даче взятки и рассказал в деталях, как все было, какие есть свидетели и документы, которые дополнительно могут подтвердить его слова. После этого его отпустили под запрет определенных действий.

Расследование вышло на завершающий этап, была проведена очная ставка, Андрющенко придерживался своих первоначальных показаний и помогал следствию. Он, кстати, на все время следствия находился под подпиской о невыезде.

По мнению следователя, Иван Таран осознал, что совершил преступление, он понял, что совершил ошибку, когда первоначально не стал помогать следствию и не признался в том, что давал взятку. Он и его адвокаты неоднократно просили, чтобы в суде ему предложили оплатить судебный штраф, вместо срока. Это было возможно только если человек раскаялся, а еще возместил причиненный им вред. В его случае преступление – взятка – совершено против порядка управления, т.е. против государства. Но как это загладить? Во-первых, Таран возместил всю сумму ущерба своей организации, на которую Андрющенко и его знакомые успели заправить свои машины – 43,5 тысячи рублей. Кстати, Андрющенко тоже эту сумму возместил. Но Таран, кроме этого, через СМИ извинился перед общественностью, и, в качестве благотворительной помощи, перечислил 500 тыс. рублей в Вольский специализированный дом ребенка для детей с поражениями центральной нервной системы. По решению суда Тарану назначено 250 тысяч рублей судебного штрафа. Андрющенко тоже приговорили к судебному штрафу в 1 млн рублей и запрету на 3 года занимать госдолжности. Все штрафы уже оплачены.

По словам следователя Ангелины Подпаловой, это очень показательный случай, который демонстрирует, «как делать не надо», и как надо себя вести, если человек все-таки совершили преступление и знает об этом.